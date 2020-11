Une épicerie ambulante dans les Hautes-Alpes pour rompre l'isolement

On ne peut pas la louper dans la vallée de Serre Chevalier et elle est très attendue. Ce matin-là, "Mémé dans les orties" démarre sa tournée dans le hameau de Serre-Barbin. Hélène Daniel est épicière ambulante depuis cet été. Charcuterie, fromage, pain, fruits et légumes... elle ne vend que des produits locaux aux habitants. En quelques mois et surtout pendant le reconfinement, elle s'est faite des clients fidèles, notamment les personnes âgées. Et quand elle arrive avec son klaxon et son petit camion rigolo, tout le monde se retrouve sur la place du village pour discuter. Avec David, son beau-fils, qui l'aide bénévolement, Hélène sillonne au moins quatre hameaux chaque matin. Hélène aime aussi cuisiner pour les autres. Chaque semaine, elle a une nouvelle recette à proposer. Elle est bien plus qu'une épicière, car elle est également une amie et une confidente pour les habitants des villages isolés. Elle fait la messagère entre les hameaux des Hautes-Alpes pour recréer du lien social et transmettre sa bonne humeur.