Une épicerie associative au cœur d'un village du Loiret

Ce petit village du Loiret a un joli clocher, mais c'est à peu près tout, car les commerces ont, eux, fermés depuis bien longtemps. Enfin, il y a bien désormais une toute nouvelle épicerie. Et ça change tout ! "On est heureux comme tout, surtout qu'ici, on est une population assez vieillissante", "ici, on peut nourrir toute la semaine, il y a tout ce qu'on veut", se réjouissent les habitants. Une vingtaine d'habitants de Melleroy, tous bénévoles, s'avèrent être les patrons de cette supérette. Leur idée : ouvrir un commerce dans le village comme au bon vieux temps et vendre les produits du coin. Mathilde Ben par exemple fabrique des yaourts, à 20 kilomètres de là. Pour elle, c'est une véritable vitrine. Des yaourts, des pâtes, des lentilles... les produits sont locaux, mais ce n'est pas seulement pour ça que les clients sont si nombreux. Ils viennent surtout ici pour le côté humain. Cette année, la petite épicerie s'approche des 115 000 euros de chiffre d'affaires. Fort de ce succès, l'association a même fait venir une poissonnerie ambulante. Les géants de la grande distribution n'ont qu'à bien se tenir, ces habitants en ont encore sous le pied. TF1 | Reportage M. Poissonnet, S. Maloiseaux