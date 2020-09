Une épicerie-bar sauvée par deux amis en Haute-Savoie

A Chainaz-les-Frasses (Haute-Savoie), deux amis ont décidé de sauver le bar-épicerie du village. Une aubaine pour les 700 habitants, car non seulement il s'agit de leur seul commerce, mais cela va également leur permettre de se retrouver. Dès la réouverture, le bistrot affiche complet. Pour la suite, les deux gérants songent à organiser des soirées à thème.