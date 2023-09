Une épicerie dans mon ancienne école, défi réussi

Il y a deux ans, les habitants d'Onans ont redonné vie à une ancienne école qu'ils transforment en bar et épicerie. Ne vous fiez pas au calme du village. Si ses rues sont désertes, c'est que les habitants se retrouvent tous au comptoir, un peu comme à la maison. Ici, tout le monde se connaît. Sylvie Billot est l'une des dix bénévoles qui gèrent la boutique. Elle est contente de conseiller ses clientes. A noter que l'épicerie fait revivre le village. Elle donne aussi du travail aux producteurs locaux comme Victor et son oncle, installés à 30 km de là. Le jeune homme livre le commerce une fois par mois. Il propose des produits de qualité qui se vendent comme des petits pains. Parfois, les bénévoles vont aussi tirer leur commande auprès des producteurs. Comme d'autres, Patricia Hudelot a su devenir polyvalente. Il faut savoir que c'est Claude Hueber, le maire, qui a eu l'idée de cette épicerie participative à Onans. Bien plus qu'un commerce, celle-ci est surtout un lieu de vie pour ces grands enfants. TF1 | Reportage N. Hadj Bouziane, T. Gathy