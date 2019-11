Une épidémie de bronchiolite arrive en Gironde

Les enfants de moins de deux ans sont particulièrement exposés à la bronchiolite à l'approche de l'hiver. En Gironde, une centaine de cas ont déjà été recensés. Cette maladie très contagieuse touche près d'un enfant sur trois chaque année. Certains cas peuvent être graves et nécessitent une hospitalisation. Les premiers symptômes de la bronchiolite sont notamment le rhume, la fièvre et la toux. Pour désencombrer les voies respiratoires des tout-petits, des séances de massage chez le kiné sont d'une grande aide. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.