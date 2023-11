"Une étrange lumière blanche" : tir d'essai dans les Landes

La nuit vient de tomber. Dans son jardin, Brice croit enfin voir un ovni. Et il n'est pas le seul à s'interroger, en Espagne et dans le Sud-Ouest de l'Hexagone. "Un bruit sourd et un tremblement qui venaient de la terre, comme si un avion ou un hélicoptère passait vraiment juste au-dessus de votre tête", témoigne Raphaëlle, habitante de Biscarrosse (Landes). Les habitants l'ignorent, il s'agit d'un essai militaire, officialisé dans la soirée par le ministre des Armées. "Premier tir d'essai réussi du missile balistique stratégique M51.3", affirme Sébastien Lecornu. Autrement dit, un test sur la nouvelle génération de missile nucléaire, lancée depuis les sous-marins. À bord de chacun d'eux, seize missiles de ce type, une sorte de fusée de 54 tonnes. Lors d'un tir, le missile sort de l'eau, allume son moteur, puis monte dans l'espace avec une trajectoire en cloche. Sa vitesse, environ 18 000 km/h. Aucune charge nucléaire lors du test samedi, mais ces essais sont indispensables selon l'armée. Comme pour les essais précédents, ce missile est retombé quelque part dans l'océan Atlantique, loin de toute côte. TF1 | Reportage E. Lefebvre, A. Vieira, C. Devaux