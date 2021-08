Excellente récolte du petit épeautre en Haute-Provence

Dans les vallées arides de la Haute-Provence, on l'appelle le blé des Gaulois. Une céréale vieille de 10 000 ans qui fait son grand retour. Quand vient le temps de la moisson, pas question pour Benoît de partir en vacances. Avec l'aide de son petit garçon, il récolte les précieux épis, fruits de travail de toute une année. "C'est le caviar des céréales. Il est très difficile à apprivoiser, à semer, à moissonner, à décortiquer. Et quand il arrive, on est fier", confie-t-il. Très recherché aujourd'hui pour sa richesse en protéines et minéraux, le petit épeautre fait vivre 80 producteurs en Haute-Provence. Une céréale tellement ancrée qu'elle bénéficie d'une indication géographique protégée. Chaque année, ses ventes augmentent de 20%. Pauvre en gluten, le petit épeautre se cuisine comme du riz ou se décline en farine pour le pain et les pâtisseries. Il contient les huit acides aminés essentiels. Et au niveau de la valeur nutritionnelle, il n'y a rien de comparable. Chaque année, dans la Drôme, le Vaucluse ou les Hautes-Alpes, une dizaine de producteurs se convertissent à la culture du petit épeautre.