Une exposition de dessins devant Notre-Dame à Paris

La cathédrale Notre-Dame de Paris et son histoire ont inspiré bon nombre d'enfants qui ont répondu à l'appel de l'archevêque de la capitale pour rendre hommage au grand monument. A travers leurs oeuvres d'art, certains pensent à la reconstruction tandis que d'autres restent marqués par l'incendie. Le diocèse de Paris a reçu près de 6 000 dessins dont 51 sont exposés en grand sur le parvis de la basilique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.