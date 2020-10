Une fabrique artisanale de parapluies à Poitiers nous ouvre ses portes

Louis François, le carcassier, a 68 ans. A la couture, son frère Pierre François en a 70. Aujourd'hui, c'est Lilyan Lagardère qui est l'avenir de la fabrique. Il est tombé dans les parapluies il y a douze ans. Les patrons et la façon datent du XIXe siècle, mais la petite fabrique s'adapte au monde moderne. C'est l'expérience qui fait la différence. Les parapluies sont entièrement fabriqués dans l'atelier et c'est Lilyan qui assemble les huit morceaux qui composeront la toile. Celui-ci est fier de maîtriser des savoir-faire, presque oubliés. La machine pour coudre les aiguillettes, qui recevront les baleines des parapluies, est deux fois plus âgée que l'artisan. Quant à toutes les phases de la fabrication du berger, elles exigent la main. Dernière étape, le repassage et le séchage, en attendant une bonne averse qui rime avec commerce.