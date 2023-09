Une famille bien assise depuis quatre générations

Du jardin des Tuileries à la promenade des Anglais, elle s'est forgé une réputation. Baroudeuse, son voyage a commencé dans l'usine de Maurice et ses trois fils. À Tence (Haute-Loire), un village de 3 000 habitants, l'entreprise familiale est connue pour la robustesse de ses chaises. Maurice connaît bien les rouages de la fabrication, tout comme son fils Killian qui a façonné des chaises dès son plus jeune âge. De génération en génération, la conception de cette chaise mythique se transmet. Pour s'en assurer, Maurice n'hésite pas à troquer la chemise pour sa blouse de travail. Tout a commencé en 2008 quand la famille fabrique près de 5 000 chaises pour le jardin des Tuileries, iconique. Rien de tout cela ne serait arrivé sans la ténacité du grand-père, Edmond Chastagnier. Il y a près de 50 ans, il arrête sa carrière d'enseignant pour créer son atelier de métallurgie au sous-sol de la maison familiale. Depuis, à force de travail, l'entreprise est devenue une référence et leur grand-père un modèle. Quelle sera la prochaine destination de ce mobilier à toute épreuve ? Cette chaise n'a plus qu'à reprendre la route pour faire voyager le savoir-faire français encore plus loin. TF1 | Reportage S. Agi, C. Bruere