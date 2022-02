Une famille de moniteurs de ski au Grand Bornand

Autrefois, il était l'un de ces petits garçons sans bâton, hésitant et emmitouflé. Mais aujourd'hui, Alexis Bastard-Rosset est devenu leur moniteur sur ces pistes du Grand-Bornand (Haute-Savoie) qu'il connaît par cœur. Pour lui, ses montagnes ont une âme, un esprit de famille où est encré la sienne : la famille Bastard-Rosset. Moniteurs de père en fils et de mère en fils également. La grand-mère a passé un demi-siècle sur ce terrain de jeu. Alexis est presque né sur les skis. Pour lui, chaque piste cache un souvenir, un moment et un peu d'histoire se niche au coin de chaque bâtiment. D'autant plus qu'ici, on ne néglige pas les traditions. Mais la tradition, c'est aussi la transmission. Marcel, le papa d'Alexis et moniteur lui aussi, propose le cours de survie. Le doyen du moniteur de la station prêche une certaine philosophie : "on ne fait pas voir aux élèves ce qu'on sait faire, mais on doit leur faire voir ce qu'eux, ils doivent faire et arriver à leur faire plaisir, qu'ils repartent avec le sourire". TF1 | Reportage S. Millanvoye, C. Moutot