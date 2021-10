Une famille dynamise tout un village de l'Orne

Chez les Grapain, le commerce est une affaire de famille. Le fils est cafetier, la mère, fleuriste et le père, boucher. C'est lui qui s'est installé le premier dans ce village de 600 habitants. Arrivé à Sainte-Scolasse-sur-Sarthe il y a quinze ans pour reprendre cette boucherie-charcuterie, il a tissé au fil des années avec sa clientèle un lien de confiance. "David, c'est la vedette de la région", "il est sympathique", "pour un petit village, c'est fabuleux d'avoir un commerce comme ça", confient-ils. À 50 mètres de là, au même moment dans sa boutique, son épouse Christelle est en pleine création. Si elle a longtemps exercé auprès de sa mère, elle apprécie aujourd'hui d'avoir son propre commerce. Selon elle, il faut être né commerçant pour être commerçant, et "ça va de génération en génération". D'ailleurs, tous les jours à l'heure du déjeuner, ils travaillent en famille. Père et mère viennent faire le service du midi dans le café-restaurant tenu par leur fils, Jérémy. Il faut dire que les affaires marchent, car les bons jours, il sert jusqu'à 40 personnes à midi. Avec cette solide réputation et une fréquentation en hausse, la famille imagine déjà la suite : ouvrir un quatrième commerce dans le village.