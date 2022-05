Une famille emportée par une vague dans le Finistère

Il était 18 heures et 40 minutes ce jeudi soir, quand une famille pêchait sur la digue. Probablement emportés par une vague, les deux parents et un garçon de douze ans se retrouvent à la mer sous les yeux des trois autres enfants. Malgré les efforts des secours, les parents et le garçon n'ont pas pu survivre. Ce vendredi matin, dans la commune, les passants sont sous le choc. Un groupe de camping-caristes était garé à quelques centaines de mètres du lieu du drame. Ils ont assisté aux opérations de sauvetage. Les sauveteurs en mer, les pompiers, et la marine nationale ont mis quatre heures de recherches pour retrouver le corps de l'enfant. On se demande comment les faits se sont produits. Il n'y avait aucune alerte météo en vigueur, mais les habitants savent que la mer peut parfois surprendre. Une enquête est ouverte pour établir les circonstances du drame. Les trois enfants survivants ont été transportés à l'hôpital pour un suivi psychologique. TF1 | Reportage P. Géli, J.Denniel