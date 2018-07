Une femme a été harcelée et frappée dans les rues de Paris

C'est en marchant dans les rues de Paris et en répondant à un homme qui lui a manqué de respect que Marie Laguerre s'est fait violemment agressée. Après avoir été brutalisée physiquement par cet individu, elle a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux comme preuve à l'appui. La secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes a même réagi en apportant son soutien à Marie. Hasard du calendrier, le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles porté par Marlène Schiappa doit être définitivement voté dans la semaine du 30 juillet 2018. Il vise à créer un outrage sexiste passible de 90 euros d'amende. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.