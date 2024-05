Aisne : une femme décède après une coulée de boue dans sa maison

Une maison éventrée et des pièces qui s'offrent désormais au regard des riverains. Toute la matinée, les opérations de déblayage se sont poursuivies. Courmelles (Aisne) et ses 1 800 habitants pleurent l'une des leurs. La coulée de boue s'est produite dans ce village de l'Aisne, au sud-ouest de Soissons. Vers minuit, des pluies intenses provoquent des ruissellements le long de la colline située derrière la maison de la victime. Les cumuls sont si importants que l'eau s'infiltre dans les pièces et commence à s'accumuler. L'eau est arrivée derrière la maison et s'est accumulée sur la façade jusqu'à la propulser et la faire exploser. Le torrent a atteint jusqu'à 1,80 mètre de hauteur. Une femme de 57 ans est emportée par les flots. Son corps sera retrouvé à plus de 200 mètres. Son mari, grièvement blessé, a été hospitalisé. Alerté par des riverains, le maire arrive immédiatement sur les lieux. Face à un phénomène d'une ampleur inédite, près d'une soixantaine de pompiers ont été réquisitionnés. Malgré le drame, les pompiers saluent, ce jeudi matin, la mobilisation citoyenne dans la commune. Des agriculteurs s'affairent actuellement à dégager des routes et enlever la boue. TF1 | Reportage H. Dreyfus, L. Cloix, C. Biet