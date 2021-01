Une fête clandestine géante à Lieuron pour le Nouvel An

Un rassemblement du Nouvel An est toujours en cours ce vendredi matin. Deux participants ont fait la route depuis les Landes. "C'était sur un coup de tête en fait. On avait un petit peu ras-le-bol de ne pas fêter tout ça", explique l'un d'entre eux. A 40 kilomètres de Rennes, entre 1 000 et 2 000 fêtards se sont regroupés le 31 décembre autour de 22 heures. Depuis, ils occupent des hangars désaffectés à Lieuron (Ille-et-Vilaine). Les forces de l'ordre tentent d'arrêter l'événement mais les participants sont trop nombreux. Un véhicule de la gendarmerie sera carbonisé dans la nuit. La maire du village, Roseline Prévert, est impuissante face à cette rave sauvage. "Aucun geste barrière n'a été respecté, ça fait mal au cœur parce qu'une foule comme ça peut provoquer un cluster", déplore-t-elle. "Malheureusement, on est devant le fait accompli", ajoute-t-elle. La protection civile est sur place pour tenter de faire respecter les gestes barrières.