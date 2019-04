Une Fête de l'œillet haute en couleur à Falicon

Le 28 avril 2019, l'œillet s'est invité un peu partout à Falicon, dans les Alpes-Maritimes, pour la Fête de l'œillet. Dans les ruelles, sur les murs, dans les églises... cette fleur emblématique de la Côte d'Azur rajoute une touche de gaieté aux différentes places. En tout, il a fallu 17 000 tiges d'œillets pour orner tout le village et 40 bénévoles pour les installer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.