Une fin de vacances sous le soleil dans l'Hérault

Avec 19 °C dans l’eau, la baignade, ce ne sera pas plus haut que les cuisses pour ces deux amies qui profitent de la plage en famille. Un peu plus loin, au bord de l’eau, Valentina, seize mois, fête ce mercredi ses premiers pâtés. Avant de partir à la plage, ces vacanciers venus de Tour prennent des forces et savourent ce moment de tranquillité en plein centre de Sète. "C’était ce qu’on recherchait. Le petit déj en terrasse, avec vue sur le port", affirme l’un d’entre eux. Marie et Thibault, eux, s’apprêtent justement à partir en bateau chercher leur cousin après un dernier bisou à leur fils. Au programme : wakeboard, cette activité entre le ski nautique et le snowboard. Ces Parisiennes, elles, partent explorer la ville à pied, avec un petit arrêt devant Le Spoon, bar incontournable de la série "Demain nous appartient". Dans tous les cas, les chanceux encore en vacances pourront profiter d’un grand soleil toute la semaine et des températures qui vont monter jusqu’à 30 °C.