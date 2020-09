Une fin d'été radieuse dans les Landes

Les touristes profitent pleinement des plages et de la baignade dès le matin après le réveil à Biscarrosse (Landes). Le beau temps est en effet au rendez-vous dans le Sud-Ouest. Des conditions météorologiques idéales qui vont se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. Par ailleurs, même hors saison, la poissonnerie attire toujours autant de personnes. Grâce à cette clientèle nombreuse, les commerçants landais s'en sortent bien malgré la crise sanitaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.