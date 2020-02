Une floraison précoce des camélias dans l'Ouest

Depuis l'arrivée des camélias à Nantes, il y a deux siècles, les habitants ont l'habitude de voir fleurir des plantes en plein hiver. Cette année, c'est une grande première que ces arbustes originaires d'Asie soient en fleurs en février. Généralement, leur floraison survient en mars ou en avril. Rouge, rose, blanc... on en trouve 500 variétés différentes dans le Jardin des Plantes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.