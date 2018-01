Une forte tempête de neige sévit sur les routes vosgiennes

Dans les Vosges cet hiver, le vent souffle bien fort. Mais du côté de la vallée de Gérardmer, la météo est un peu plus calme. Les cinq centimètres de neige qui sont tombés réjouissent même les habitants. Ils restent tout de même prudents car des rafales de vent de près de 100 km/h ont été annoncées jusqu'à jeudi 18 janvier au soir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.