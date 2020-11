Une grève dans les écoles de Marseille pour dénoncer le protocole sanitaire

Les agents municipaux qui travaillent dans les crèches ou dans les écoles sont inquiets en cette rentrée. Ils dénoncent un manque de moyens financiers et de personnel. En effet, le protocole sanitaire renforcé mis en place par le gouvernement face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 accentue des difficultés déjà existantes. Pour se faire entendre, Force ouvrière et d'autres syndicats, comme la FSU, les appellent à la grève ce jeudi. A Marseille (Bouches-du-Rhône), 57 crèches, 158 écoles et 218 cantines ont fermé leurs portes dans la matinée. Faute d'effectifs suffisants, la plupart d'entre elles n'ont pas pu assurer le processus de décontamination. D'ailleurs, le mouvement de grève initié par les syndicats est suivi dans les deux tiers des établissements de la ville. Face à la situation, les parents sont partagés. En tout cas, le constat est le même : ils doivent s'organiser autrement pendant cette période de reconfinement.