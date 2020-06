Une grosse opération de police aux Grésilles suite aux violences à Dijon

Un déploiement important s'est déroulé ce vendredi aux Grésilles, à Dijon (Côte-d'Or). En effet, 150 policiers ont été mobilisés, dont deux compagnies de CRS, pour procéder à des fouilles dans des immeubles du quartier. Cette opération visait à rechercher des produits stupéfiants, des armes et des munitions, suite aux affrontements du week-end dernier avec des membres de la communauté tchétchène. Les habitants, eux, s'inquiètent de la suite de ces récentes violences.