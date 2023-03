Une grue menace de tomber, des immeubles évacués

À 200 mètres de hauteur dans le ciel de La Défense, la grue pendouille dans le vide, ballottée au gré du vent, sous les regards inquiets des travailleurs et riverains de ce quartier d'affaires. Installée au sommet de la tour, sur la terrasse au 26e étage, il s'agit d'une grue de type à flèche relevable. Lundi après-midi, les salariés du quartier la voient en train de s'effondrer. Si aucune victime n'est à déplorer, 3 000 personnes ont été évacuées en urgence. Ce matin encore, un large périmètre de sécurité est maintenu et au moins cinq bâtiments restent inaccessibles. Selon nos informations, des techniciens du fabricant de la grue sont sur place pour définir le processus de démontage en toute sécurité. En attendant, les habitants du quartier ne sont pas rassurés. Pour sa part, la spécialiste en grues, Frédérique Taraquois, évoque un incident climatique qui aurait fait basculer la flèche de la grue. Néanmoins, d'après la préfecture, il est encore tôt pour établir les causes de cet accident rarissime. TF1 | Reportage E. Lefebvre, F. De Juvigny, V. Gauquelin