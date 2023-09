Une jetée mythique pas comme les autres

Il y a les partisans de la sieste au soleil, après un copieux fish and chips, et ceux qui gardent le ventre vide pour ne pas se retourner l'estomac. Tous se retrouvent à Brighton, sur ce qu'on appelle le "pier", en français, "la jetée". Ne pensez pas trouver un bateau au bout de cet embarcadère, le voyage se passe ici. Fierté pour les Anglais, curiosité pour les Français. Léa habite ici depuis sept ans. La jetée est tout simplement incontournable : "C'est reposant. Ça fait du bien de l'air frais, de sortir du bureau". Sous le règne de Victoria, les jetées anglaises se développent en même temps que le chemin de fer. Les travailleurs ont leur premier jour de congé et viennent en profiter. Après leur développement au début du XXème siècle, les jetées continuent à attirer dans l'après-guerre. Mais les années 70 sont plus difficiles. Ces structures coûtent cher et se dégradent vite. Pour continuer à attirer, Brighton mise sur l'amusement. Au bout de la jetée, une véritable fête foraine sur l'eau séduit les jeunes. Certains Britanniques nous le prouvent, il n'y a pas d'âge pour se jeter à l'eau. TF1 | Reportage E. Stern, C. Dubrul, L. Larvor