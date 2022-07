Une journée à la plage à Sainte-Maxime

C'est avec Pierre, un vacancier belge, que nous partons découvrir le littoral de Sainte-Maxime (Var). Le masque et le tuba suffisent pour lui et sa compagne. La Pointe des Sardinaux nous propose un parcours aquatique pour mieux comprendre la faune et la flore de la Méditerranée. Malgré les nombreux efforts pour débusquer les poissons, la seule rencontre sous-marine sera avec Louis et Leandro. Certains préfèrent répondre à l'appel du large en pédalo. Corinne et Auxane débutent. Sur une mer un peu mouvementée, il n'est pas facile de maîtriser le gouvernail. On ne jugera pas des difficultés de nos vacanciers, l'important c'est évidemment de s'amuser. Pour Charline et sa mère Éloïse, venues d'Allemagne, la plage reste tout de même une bonne solution de repli pour se reposer un peu. Quand certains bronzent, d'autres sont affairés à la construction de châteaux de sable. Dans le rôle des inspecteurs des travaux finis, il y a les grands-parents. TF1 | Reportage M. Guénégan, A. Pocry