Une journée à la plage pour les enfants du Secours populaire

Le ciel couvert et le vent n'ont pas découragé les plus motivés à se baigner. Ce mercredi, 200 enfants, âgés de sept à quatorze ans, originaires de quartiers populaires d'Île-de-France, ont bénéficié d'une journée à la plage offerte par le Secours populaire. Dans l'Hexagone, un enfant sur trois ne part pas en vacances. Au programme de la journée, des jeux, un pique-nique, des activités sportives... Autant de souvenirs heureux à raconter mardi prochain, jour de la rentrée.