Une journée au cœur du zoo de la Palmyre

Il y a des étoiles dans les yeux des enfants, comme hypnotisés par ce qu'ils voient. Au zoo de la Palmyre, il y a les animaux qui impressionnent, ceux qui séduisent, ceux qui vous font définitivement oublier vos tout premiers cauchemars ou encore ceux qui font sourire mais qui fascinent surtout. Là-bas, la proximité avec les bêtes est réelle. L'autorisation d'en nourrir certaines est très appréciée. Il paraît que les girafes adorent les popcorn. Pour les plus petits, le vrai bonheur c'est de pénétrer dans un enclos. Rien de tel qu'un bon câlin avec une biquette. Le parc zoologique a plus de 50 ans. Pierre Caillé y est presque né. Petit, il nourrissait les animaux avant d'aller à l'école. Aujourd'hui, c'est lui qui le dirige. Sa plus grande fierté, ce sont les nombreuses naissances. Il nous a offert un privilège. Celui de s'y promener tôt le matin avant l'ouverture. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, A. Barrier