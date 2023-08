Une journée chahutée dans les campings

Véronique n'a pas dormi de la nuit. Le vent a complètement retourné sa tente. Comme elle, d'autres campeurs ont été surpris par la force du vent. Bruno est originaire de la Manche. Mais des rafales pareilles, il n'avait jamais vu cela en plein été. Depuis mardi, les responsables de ce camping multiplient les avertissements. Joël, lui, est équipé. Il a rangé sa tonnelle et renforcé sa tente avec des sangles. "Des petits sacs et avec ça, c'est lourd. Le vent ne s'engouffre pas", explique-t-il. Dans ce restaurant, le store de la terrasse n'a pas été ouvert. Les parasols sont également pliés. "On va sortir très peu avec les plateaux parce que sinon il y a des chances qu'ils se retournent", lance une serveuse. Quant à ce Breton en vacances en Normandie, il a déjà prévu son coupe-vent. Sur la digue, certains en profitent également. Avec son téléphone au bout des bras, Pascal n'aurait raté ces vagues pour rien au monde. D'ici quelques heures, la mer sera encore plus agitée. Les habitants en bordure sont invités à rester à l'abri et à fermer portes, fenêtres et volets. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Coulon