Une journée dans la peau d’un musher

Il suffit qu'il donne le signal pour que l'aventure commence. Guidé par le musher et ces huskys d'Alaska, le traîneau glisse à toute vitesse, et les sensations sont immédiates. La poudreuse est encore fraîche, la balade se fait à 1 900 mètres d'altitude, en plein cœur des Pyrénées. L'expérience est unique, mais pour pousser les sensations au maximum, le mieux reste de devenir son propre musher. Pour 130 euros par personne, Thierry et moi sommes les deux apprentis musher du jour. Et lorsque la descente arrive, les pieds vissés sur le traîneau, la sensation de glisse est inédite. Pour être un bon musher, il faut créer du lien avec ses chiens, leur faire confiance. Musher diplômé d’État depuis trois ans, Sylvain Spetebroot a décidé de créer sa propre école. Après deux heures de randonnée et quelques courbatures, nous repartons, certes sans diplôme de musher, mais des étoiles plein les yeux. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia