Une journée d'automne sous la pluie à Bailleul

Les parapluies sont indispensables ce 24 septembre 2019 à Bailleul, dans le Nord. Après une arrière-saison exceptionnelle, le vent et la pluie ont surpris tout le monde. Sur le marché, certains commerçants ont même remballé, car la plupart des clients manquent à l'appel. L'automne est également la période des maladies, comme le rhume, qui ont déjà pointé le bout de leur nez. Par ailleurs, les jardiniers sont plutôt contents et profitent de cette journée pluvieuse pour s'occuper du potager. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.