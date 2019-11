Une journée de rêve sur le circuit du Mans pour dix enfants handicapés

Grâce à l'Automobile Club de l'Ouest, organisateur des 24 Heures du Mans, dix enfants handicapés ont découvert les joies de la compétition automobile. Des champions du secteur les ont pris sous leurs ailes le temps d'un circuit. Quel que soit leur handicap, les jeunes ont su qu'ils avaient toute leur place dans l'univers des courses. Un pari gagné pour Frédéric Sausset, initiateur de cette action et premier pilote amputé des quatre membres à avoir disputé les 24 Heures du Mans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.