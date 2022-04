Une journée de vacances au soleil en Camargue

Plage, mer, soleil... Alex et le petit Andréa ont bien choisi leur destination de vacances. Des températures presque estivales, mais avec une mer à quatorze degrés. Il n'y a pas de quoi effrayer Ginette, qui trempe les pieds ce mardi matin. Les plus motivés délaissent leur serviette pour les chevaux de Camargue, moins confortables, mais tout aussi dépaysant. "On verra comment se déroule la balade. On pourra éventuellement se mettre côte à côte en plein cœur des marées" ; "Entre le lycée, le collège et le Covid, ça fait du bien de prendre un peu des nouveaux horizons" ; "On a de la chance d'être en pleine nature", témoignent des vacanciers. Guillaume vient de Lyon et compte bien profiter de ses vacances cette semaine. À quelques kilomètres de la mer, la Camargue héberge une faune exceptionnelle. Ce parc accueille des centaines de flamants roses, de quoi mettre plein les yeux aux touristes. Pour une autre famille, les vacances ne font que commencer. Ils comptent bien en profiter avant la pluie annoncée en fin de semaine. TF1 | Reportage C. Gerbelot, P. Fontalba