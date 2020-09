Une journée de vendanges à Collioure

A Collioure (Pyrénées-Orientales), les vendanges sont loin d'être une corvée. La montagne d'un côté, la Méditerranée de l'autre, c'est dans un décor de carte postale que les vendangeurs ramassent le raisin. Une expérience hors du commun qu'ils renouvellent chaque année même si elle exige un rythme sportif. Ici, tout se fait à la main, le terrain escarpé et pentu ne permet pas l'utilisation de machine. Malgré tout, l'ambiance reste bon enfant, raison pour laquelle les vendangeurs reviennent chaque année.