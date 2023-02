Une journée, deux ambiances

Il y a ceux qui apprécient le petit-déjeuner à la fraîche, puis ceux pour qui les températures négatives sont plus difficiles à supporter. En quelques heures, nous gagnons presque 15 °C. Ce mercredi matin, Valérie a équipé ses enfants comme pour aller au ski. Sa technique est bien rodée : "la technique de l’oignon", soit de pouvoir enlever gants, cache-cou, gros pull, etc. au fur et à mesure de la journée. Il faut multiplier les couches. Une astuce que Joris, le poissonnier, connaît bien. Polaire, veste, t-shirt… il nous montre tout ce qu’il porte et ce qu’il pourra enlever après. Une autre passante s’exprime aussi : "C’est de la neige le matin, et l’après-midi, on est en début d’été, fin de printemps. C’est assez impressionnant ce grand écart dans la journée". En fin de matinée, le soleil est déjà de retour. Il est temps de ranger les gants pour un moment seulement. Demain, le thermomètre fera encore le yoyo. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly