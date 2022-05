Une journée paradisiaque sur l’île des Embiez

Seuls au monde sur une île sauvage à seulement quelques minutes du port du Brusc en bateau. Ces vacanciers ont choisi la tranquillité aux Embiez. Avant l’été, ils profitent du calme pour se ressourcer. "C’est un lâcher prise total à cinq minutes du littoral" ; "C’est très sympa et joli. Les coins sont magnifiques et le paysage est à couper le souffle", se réjouissent certains. Un tour en petit train pour se laisser porter et rêver. Pour ces Grenobloises, c’est une grande respiration et une découverte en passant entre les griffes de sorcières, ces fleurs de l’île qui s’ouvrent le matin et se referment le soir. "Un dépaysement, le calme et le repos" ; "On va marcher un peu et essayer de trouver une petite crique agréable pour prendre le soleil au milieu des fleurs", lancent les touristes. Eux ont déjà trouvé une place. Ces Auvergnats ont installé le pique-nique sur le sable. L’eau est turquoise et très agréable, mais elle est un peu fraîche. Il reste encore quelques jours de vacances pour en profiter. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba