Une journée pour célébrer les gendarmes héros du quotidien

Six mois après l'incendie, Antoine Cyba et Marc Biscaye retrouvent le gérant de l'hôtel où ils sont intervenus. Cette nuit-là, l'établissement est prisonnier de l'un des plus grands feux de la région. En quelques heures, il va parcourir des milliers d'hectares et tout ravager sur son passage. Les souvenirs sont encore vifs. Dans l'urgence, les deux gendarmes évacuent les 25 vacanciers de l'établissement, menacés par les flammes. Le gérant, dépassé par les événements, ne mesure pas l'ampleur du danger. Sécuriser, rassurer et improviser... dans la nuit du 16 au 17 août, Antoine et Marc doivent aussi contrôler les routes et faire face à des situations périlleuses. Encerclés par les feux, ils aident à évacuer un ranch. Un geste que la propriétaire n'oubliera jamais. Et la nuit, ils ont enchaîné les missions au secours des habitants. Dans tous les cas, pour ces militaires, chaque fin de journée est marquée par le sentiment d'une mission accomplie. TF1 | Reportage C. Gerbelot, H.P. Amar