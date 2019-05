Une journée sous le soleil au marché d'Auch

Soleil, fruits et légumes d'été... toutes les conditions sont réunies pour amasser la foule au marché d'Auch, dans le Gers. Ce 23 mai 2019, le thermomètre frôlera les 28°C dans l'après-midi. Asperges, tomates et melons figurent parmi les produits qui donnent envie, d'autant plus que les marchands ne lésinent pas de moyens pour attirer les clients. Une douceur printanière, presque estivale, à un mois du changement de saison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.