Une journée sur la presqu'île de Giens, l'un des plus grands clubs de vacances de l'Hexagone

Dans un club de vacances de la presqu'île de Giens, les clients ont le choix, entre autres, de plonger dans le grand bain, le temps d'une baignade ou d'un waterpolo endiablé. Il y a donc ceux qui se défoulent et ceux qui se détendent. "On s'occupe de rien du tout. On profite juste du soleil et de la piscine". Du côté des enfants, on ne réclame pas vraiment les parents. Les vacanciers prennent du temps sur les plages et les criques sauvages de la presqu'île de Giens face à Porquerolles. C'est le cas d'une famille qui commence sa deuxième semaine de vacances dans le club. "C'est le paradis ici. C'est magnifique", confie une dame. Toutefois, c'est le contraste total avec les animateurs du club de vacances. Chaque jour, ils proposent une vingtaine d'activités aux clients. En fin d'après-midi, les clients se donnent rendez-vous sur la terrasse du club. Certains d'entre eux se sont apprêtés pour la soirée. Mais avant le repas, il y a l'incontournable jeu de l'apéro. Au fil des activités et de la soirée naissent de nouvelles amitiés et ce n'est que le début des vacances.