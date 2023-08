Une journée sur les plages du Nord

C'est une mission de la plus haute importance, faire un château qui va résister à l'eau. Peu de répit pour ces ouvriers. À l'œuvre depuis ce matin, le groupe de comédiens aiment autant jouer sur scène que dans le sable fin de Stella plage. Ces enfants du Nord se retrouvent ici pour la troisième année. Leur forteresse grandeur nature devra résister à la montée de la marée. Loïc est le maître d'œuvre de l'aventure. À cet instant, l'espoir domine. Vague après vague, la mer s'approche, mais il est encore temps de profiter de l'immensité des plages de la Côte d'Opale. Ce joyau naturel s'étend sur des kilomètres. C'est un terrain de jeu idéal pour les chars à voile qu'il faut apprendre à dompter. Gaëtan Caron connaît les secrets du vent et les partage volontiers avec ses élèves d'un jour. La plage du Touquet est la capitale du char à voile, réputée pour son terrain irrégulier et ses puissantes bourrasques de vent. De retour sur notre chantier, les remparts sont érigés. Il est temps de hisser les couleurs. Ce sont des instants éphémères immortalisés par l'artiste de la bande. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier