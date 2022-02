Une librairie au cœur des marchés

Chaque matin, dès l’aube, Laurie Fardoit, libraire itinérante, part avec sa roulotte. Celle-ci lui sert de librairie itinérante. Quelle que soit la météo, elle va l’installer sur un marché. En direction de l'Indre-et-Loire, elle décide de rester à Ballan-Miré, une commune de 8 000 habitants à douze kilomètres de Tours. Pendant deux ans, elle a choisi de faire un tour de France tout en exerçant son métier de libraire. Des jeux, des livres jeunesse et pour adulte... chacun peut y trouver son bonheur. "C’est une petite boutique en miniature en fait. J’avais envie qu’on s’y sente bien", explique-t-elle. Et le but est atteint, car sa roulotte surprend les clients, mais aussi les autres commerçants. D’ailleurs, vu le manque de librairie à Ballan-Miré, beaucoup de clients y viennent pour avoir du choix et des conseils en matière de livre. Laurie reste pendant plusieurs semaines dans chaque région, avec un objectif bien précis. Après deux mois en Touraine, elle emmènera sa roulotte sur les marchés de Vendée. Son voyage ne fait donc que commencer. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély