Une lourde charge de travail pour la mairie d'Aubure

Depuis la crise des gilets jaunes, le gouvernement est aux petits soins avec les maires. À quelques mois des élections municipales, un maire sur deux aurait l'intention de ne pas se représenter face à un travail qu'ils jugent difficile. Située à 850 mètres d'altitude, Aubure est un village isolé. La maire, Marie-Paule Gay, s'occupe toute seule de la gestion du quotidien et de tous les problèmes de la commune. Sur son bureau, les dossiers se bousculent. Cependant, elle est secondée par seulement un adjoint bénévole et une secrétaire.