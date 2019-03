Une maison de santé ouvre ses portes à Alençon

Alençon est doté d'une nouvelle maison de santé. Pour cause, le centre médical veut lutter contre la désertification médicale. En effet dans l'Orne, sur les 68 médecins généralistes partis en retraite ces dernières années, seuls douze ont été remplacés. Avec ses trois médecins libéraux et ses trois médecins retraités, employés en temps partiel, "StarTech médecine" espère pouvoir prendre entre 20 à 30% de patients en plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.