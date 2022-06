Une maison détruite par la foudre dans la Vienne

Le feu vient d'être maîtrisé. Il ne reste presque plus rien du toit frappé par la foudre. Les habitants étaient à l'intérieur. Voussad Akrour et sa famille vont être relogés. Les pompiers sont arrivés très vite pour éviter que le feu ne se propage dans les autres maisons. Le temps de l'intervention, l'électricité et le gaz ont été coupés dans le quartier. "Nous enlevons la charge de tuile sur les chevrons pour éviter que les plafonds ne s'effondrent aussi, et que la propagation se fasse par continuité", explique le Lieutenant Raoul, chef du centre d'incendies et de secours. Tôt, ce mercredi matin, 30 millimètres d'eau sont tombés sur Montmorillon (Vienne), en seulement un quart d'heure. La cave d'un habitant a été inondée de quinze à 20 centimètres d'eau que les pompiers sont en train de pomper. Au total, une dizaine de caves ont été inondées dans la ville. D'autres orages sont prévus dans la Vienne ce mercredi après-midi. TF1 | Reportage M. Guiheux, R. Roiné