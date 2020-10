Une maison inaccessible en voiture depuis six mois à cause d'un glissement de terrain

Cela fait six mois que la famille Azaïs ne peut plus accéder à sa maison en voiture. Pour cause, le seul accès qui y mène a été ouvert en deux suite à un glissement de terrain provoqué par les travaux de construction d'une résidence. Pour le propriétaire du chemin, les études de sol préalables au terrassement étaient insuffisantes, mais le promoteur du chantier s'en défend. L'affaire est désormais devant le tribunal, mais rien n'a bougé en six mois.