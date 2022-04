Une maison squattée dans un quartier résidentiel à Toulouse

C'est une petite maison d'un quartier tranquille de Toulouse. Sa propriétaire est décédée depuis un an. Mais depuis le mois de février, une famille s'y est installée illégalement. Le père explique qu'il ne pouvait pas laisser sa femme et ses deux enfants à la rue. Il raconte également que quelqu'un leur a donné la clé. Dans la maison, les gens dorment sur des matelas, posés à même le sol. Dans certaines pièces, les affaires de la propriétaire sont entassées. Ses héritiers ont lancé une procédure afin d'obtenir l'expulsion des squatteurs. Ils pensent qu'ils ont été installés là, moyennant finance, par un réseau venu des pays de l'Est. L'un des héritiers a rencontré la mère de famille. Dans le quartier, certains riverains se plaignent du bruit, mais ils préfèrent ne pas s'exprimer. Ils ont assisté à plusieurs reprises à des interventions de la police, sans aucun résultat. "Je ne sais pas. Les gens qui sont là, je ne les connais pas", témoigne un habitant. Demain, la justice pourrait ordonner l'expulsion des squatteurs. C'est ce qu'attendent les propriétaires qui souhaitent sécuriser la maison, afin qu'elle ne soit plus occupée illégalement. TF1 | Reportage P. Michel, P. Mislanghe