L'une des dernières manufactures de pulls, dans le tarn

À Burlats, Myriam Joly et ses deux fils portent haut et fort les valeurs du Made in France. Ils ont imaginé la future collection de pulls. Partie chercher du mohair jusqu'aux Etats-Unis, Myriam va revenir chez elle dans le Tarn pour reprendre un atelier en difficulté. Avec ses doigts de fée, Murielle pratique le remaillage à la main, une couture de maille à maille. Tourea est la doyenne des 25 couturières. Elle a travaillé dans l'atelier pendant 40 ans. Même à la retraite, elle tient à donner un coup de main aux jeunes de temps en temps. Ici, on a besoin d'yeux aiguisés, attentifs à la moindre maille et au moindre détail. Cathy, elle, fait les dernières vérifications grâce à un outil lumineux. Elle contrôle la qualité et vérifie les trous. Le repassage est la dernière étape. Le pull est refroidi puis plissé. Autant de petites mains et de couturières dévouées, au service d'un savoir-faire devenu trop rare dans l'Hexagone.