Une mare peuplée de grenouilles au cœur d'un conflit de voisinage

Après les coqs, les vaches et les cloches d'église, les grenouilles provoquent également des conflits de voisinage. En Dordogne, les voisins n'en peuvent plus du coassement des grenouilles dans une petite mare. La justice a condamné les propriétaires à boucher leur mare naturelle. Une décision qu'ils ne comprennent pas alors que la procédure judiciaire a duré huit ans. Pour eux, la justice s'est basée sur des documents contestables.