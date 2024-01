Une matinée par moins 4 °C

C'est un épisode de froid qui change vos habitudes. On avait mal anticipé les moins 4 °C ce lundi matin à Alençon (Orne) contrairement à certaines personnes. "On ressort les bonnets, les gants (...) on est prêtes, c'est parti pour l'hiver", nous confient des habitantes. Ici, en 24 heures, c'est 10 °C de perdus sur le thermomètre. Pour certains professionnels qui travaillent dehors, le froid est plus compliqué à supporter. "On se couvre un peu plus chaudement, on met plusieurs couches de vêtements", nous rapporte un habitant. Chez Djulligan Durand, paysagiste, en plus des vêtements chauds, on a aussi adapté le planning. "Quand il fait froid comme ça, on essaye de trouver des chantiers assez dynamiques pour pouvoir se réchauffer", nous explique-t-il. L'épisode de froid continuera de déferler sur le pays jusqu'à minimum mercredi. TF1 | Reportage L. Barbier, A. Coulon