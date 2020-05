Une mère de famille reste confinée avec sa fille, même après le 11 mai

Avec le déconfinement, beaucoup ressentent une liberté de pouvoir sortir. Cependant, énormément de gens doivent encore rester confinés, notamment les personnes fragiles. À Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), une petite fille de huit ans a moins de défenses immunitaires à cause d'une maladie. Sa mère a donc décidé de prendre toutes les précautions et la famille reste confinée. Camille fait l'école à la maison et n'y retournera pas avant septembre.